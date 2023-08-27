X يعلن عن المزيد من ميزات الفيديو للمستخدمين المميزين

يهدف Elon Musk's X (Twitter سابقًا) إلى تحسين واجهة الفيديو.

تؤكد الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو على وجود منصة فيديو قوية.

يمكن للمستخدمين المميزين تحميل مقاطع فيديو أطول وتنزيل مقاطع فيديو.

قبل بضعة أشهر، أعرب إيلون ماسك، الذي يمتلك شركة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، عن اهتمامه بتعزيز واجهة الفيديو الخاصة بالمنصة لخلق تجربة أكثر جاذبية.

وقد عززت هذه الفكرة ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي للشركة، التي أكدت على أهمية بناء منصة فيديو قوية. واستجابة لهذه الرؤية، طرحت X العديد من ميزات الفيديو الجديدة مؤخرًا، مما أدى إلى تحول كامل في قدرات الفيديو الخاصة بها.

كشف إعلان رسمي من حساب X على Twitter عن تقديم مجموعة من ميزات الفيديو المثيرة على المنصة. تتضمن هذه الإضافات مقاطع فيديو ممتدة ومقاطع فيديو قابلة للتنزيل وتشغيل صورة داخل صورة واستوديو وسائط متعددة جديد. ألمح المنشور أيضًا إلى الميزات القادمة التي سيتم إصدارها قريبًا.



أحد أبرز التحديثات هو دعم مقاطع الفيديو الطويلة. في السابق، كان X يسمح فقط بمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها القصوى 140 ثانية أو دقيقتين و20 ثانية.

ومع ذلك، يمكن للمشتركين المميزين الآن تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين بدقة 1080 بكسل أو ما يصل إلى 3 ساعات بدقة 720 بكسل. يفتح هذا التوسع إمكانيات إبداعية جديدة لصانعي المحتوى ويوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مقاطع فيديو أكثر جوهرية وجاذبية.

بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الأطول، يتمتع المستخدمون المتميزون الآن باستوديو وسائط جديد يعمل على تبسيط عملية تحرير الفيديو. لديهم أيضًا القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها مباشرةً في ألبوم الكاميرا على أجهزتهم. من المهم الإشارة إلى أن التنزيل ممكن فقط لمقاطع الفيديو التي لم يقم مالكها بتعطيل هذه الميزة.

اتخذ X أيضًا خطوات لتحسين إمكانية الوصول من خلال تقديم التسميات التوضيحية التلقائية لمقاطع الفيديو الشائعة، مما يفيد المستخدمين الذين يفضلون التسميات التوضيحية أو الذين يعانون من ضعف السمع.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح دعم AirPlay للمستخدمين بث أي مقطع فيديو على Twitter مباشرة إلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، مما يعزز تجربة المشاهدة على الشاشات الأكبر حجمًا. تتيح ميزة صورة داخل صورة (PiP) للمستخدمين مواصلة تصفح خلاصاتهم أثناء مشاهدة مقطع فيديو في نافذة متراكبة صغيرة.

تم إجراء العديد من التحسينات الأخرى، بما في ذلك القدرة على التحكم في سرعة التشغيل، والنقر المزدوج للتقديم السريع أو الترجيع، وتحسين جودة البث المباشر على الأجهزة المحمولة. تتميز تطبيقات Android وiOS الآن بمشغل فيديو غامر يتيح للمستخدمين التمرير لأعلى لعرض الفيديو في وضع ملء الشاشة. قامت X أيضًا بتوسيع دعمها للمساحات، مما يوفر لمنشئي المحتوى المزيد من الفرص للتفاعل مع جمهورهم.

واستشرافًا للمستقبل، أكد ياكارينو على التقديم القادم لميزة مكالمات الفيديو على المنصة. وقد اختبر إيلون موسك بنفسه قدرات البث المباشر المحسنة، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها قريبًا أيضًا.

وكما هو مذكور في هذه المقالة، تؤكد ميزات الفيديو الجديدة هذه التزام X بتعزيز نظامها الأساسي وتقديم تجربة غامرة أكثر للمستخدمين.

باختصار، قامت X بإجراء تغييرات جوهرية على منصة الفيديو الخاصة بها في الأشهر الأخيرة. أدت إضافة مقاطع فيديو ممتدة ومحتوى قابل للتنزيل وتشغيل صورة داخل صورة وتحسينات أخرى إلى تحسين تجربة المستخدم على النظام الأساسي بشكل كبير. مع المزيد من الميزات في الأفق، يستمر X في التطور كمنصة بارزة لمشاركة محتوى الفيديو واستهلاكه.