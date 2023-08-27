مصر تخسر أمام مونتينيجرو في مونديال السلة

تعرض المنتخب المصري الأول لكرة السلة لخسارة من نظيره الجبل الأسود بنتيجة 89/74، والتي شهدها مول أوف آسيا أرينا في باساي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها الفلبين.

انتهى الربع الأول من المباراة بتقدم منتخب مونتينجرو بنتيجة 27-17. وفي الربع الثاني تواصل تفوق منتخب مونتينجرو لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 51-37.

وانتهى الربع الثالث من المباراة باستمرار تقدم مونتيجرو 70-56. واستمرت سيطرة منتخب مونتينجرو لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 89-74 ليتلقى منتخب مصر الهزيمة الثانية في البطولة.

مصرومونتينجرو

وكانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى في المجموعة أمام ليتوانيا بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثالثة مع منتخب المكسيك بعد غد الثلاثاء.

وكان المنتخب المصري للسلة قد خسر مباراته الأولى أمام ليتوانيا بنتيجة كبيرة 67-93، فيما حقق منتخب مونتينجرو الفوز على المكسيك بنتيجة 91-71.

تفاصيل فوز ليتونيا على مصر

نجح المنتخب الليتواني في تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة 93 / 67، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة مانيلا ارينا في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة 26 / 12 لمصلحة ليتوانيا في الربع الأول، بينما تفوق الفراعنة في الربع الثاني بنتيجة 22 / 20.

لكن عاد منتخب ليتوانيا للتفوق بنتيجة 24 / 19 في الشوط الثالث ثم كان الختام لصالح ليتوانيا 23 / 14 لتنتهي المباراة بفوز ليتوانيا 93 / 67.

وتعتبر نتيجة المواجهة منطقية للغاية في ظل الفوارق الكبيرة بين المنتخبين المصري والليتواني حيث يعد منتخب ليتوانيا احد اهم المنتخبات في قارة أوربا وهو احد المرشحين لبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة العالم على الاقل ان لم يصل إلى الدور نصف النهائي.

واستطاع المنتخب المصري تقديم مستوى مميز على الرغم من الإمكانيات الضعيفة، وكان ندا لمنتخب ليتوانيا حتى آخر خمس دقائق من الربع الثالث وكان الأداء الدفاعي المصري ممتازا خاصة في الدفاع في منطقة اسفل السلة الا انه في الربع الرابع الذي كان لمصلحة منتخب ليتوانيا دفاعيا وهجوميا خاصة في الرميات الثلاثية التي أمطر بها لاعبو ليتوانيا سلة مصر.