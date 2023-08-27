كشف غموض اختطاف رجل أعمال أجنبي الجنسية بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى كشف غموض قيام تشكيل عصابى بخطف رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول، تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص قاموا بالاتفاق فيما بينهم باختطاف المجنى عليه عقب علمهم بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فقرروا الاستيلاء على الأموال وتم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول بأنها خلال استقلالها إحدى السيارات الأجرة وبصحبتها شقيق زوجها يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها شخصان استوقفاهما وأنزلا شقيق زوجها عنوة واصطحباه ولاذا بالهرب، وورد اتصال هاتفي من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول، وطلب منها مبلغًا ماليًا نظير تحرير المذكور.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية؛ أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، منهم سيدة، ولأربعة منهم معلومات جنائية.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 منهم، وتم إطلاق سراح المجني عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة، تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.