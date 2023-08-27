راموس على أعتاب الاتحاد السعودي

اقترب النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني السابق، من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير إماراتية اليوم الأحد، عن موافقة المدافع المخضرم سيرجيو راموس على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أكدت قناة "الشارقة" الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن راموس وافق على الانضمام إلى اتحاد جدة.

كما ذكرت شبكة قنوات الكأس القطرية أن سيرجيو راموس، ، قد وافق على عرض الاتحاد ويتجه النادي السعودي لإيقاف المفاوضات مع جوستافو جوميز، مدافع بالميراس البرازيلي.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار إيقاف المفاوضات مع جوميز جاء بعد موافقة سيرجيو راموس على عرض الاتحاد السعودي والانتقال له بالصيف الجاري، حيث انتهى عقد الإسباني راموس مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف الجاري، وأصبح لاعبًا حرًا.

يذكر أن اتحاد جدة يفكر في تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتوج العميد بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 8 مرات، كما فاز بلقب كأس الأمير فيصل 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرة والسوبر السعودي مرة.