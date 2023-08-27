منطقة سوهاج الأزهرية تعقد مقابلات عاملات رياض الأطفال

عقدت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأحد، مقابلات المتقدمات لشغل وظيفة خدمات معاونة رياض أطفال في روضات معاهد المنطقة، لسد احتياجات المعاهد من هذه الوظائف.

وأكَّد فضيلته أنَّ وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وأن هذه المقابلات تعقد لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن توفير الأعداد اللازمة من العاملات للروضات الجديدة، بما يساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة.

وتشكلت لجنة المقابلات برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة وعضوية دكتورة لبنى السيد مدير إدارة رياض الأطفال، الأستاذ محمد محمود، مدير إدارة الشؤون القانونية، الأستاذ خالد حسانين، مدير التفتيش المالي والإداري، الأستاذ صبرى عبدالجابر، مدير الشؤون الوظيفية، الأستاذ محمود السمان، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.