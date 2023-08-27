نوال الزغبي تستجم بأجواء أسطنبول بالريش الناعم

تنجذب النجمة اللبنانية نوال الزغبي لأزياء الناعمة المواكبة لأحدث صيحات الموضة والمتناغمة مع ذوقها الرفيع وشخصيتها المحبه دائما للحياة، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في إسطنبول.

نوال الزغبي تبرز جمال ملامحها بمكياج ناعم

وبدت نوال الزغبي بإطلالة صيفية منعشة مزين بالريش الناعم، حيث ارتدت سترة فضفاضة بأكمام طويلة مزينة بريش طويل من الأطراف باللون الفوشيا المزركشه بالخطوط البيضاء الرفيعه.

وتزينت بقراط طويل مزين بالأحجار الكريمة باللون الزيتي الغامق.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل والماسكرا السوداء في عينيها ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

وحققت نوال الزغبي نجاحًا بعدد من الأغاني التي طرحتها خلال الفترة الماضية، من بينها أغنية حفلة، وهي من تأليف هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، وكسرت الأغنية حاجز الـ 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

نوال الزغبي

نوال الزغبي مغنية لبنانية، اتولدت فى منطقة جل الديب (شرق بيروت) لقبوها "بالنجمة الذهبية" .