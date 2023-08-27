واتساب يقدم الدعم للفيديو عالي الدقة

في الأسبوع الماضي، أعلن واتساب أنه يضيف دعمًا للصور عالية الدقة، مما يتيح لمستخدمي تطبيق المراسلة خيار الحفاظ على الدقة العالية للهواتف التي يريدون مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إن دعم مقاطع الفيديو عالية الدقة سيأتي قريبًا. اليوم، أكدت الشركة مع TechCrunch أن دعم الفيديو عالي الدقة أصبح الآن متاحًا لمستخدمي iOS وAndroid.

على غرار ميزة الصور عالية الدقة، تتيح ميزة مقاطع الفيديو عالية الدقة للعملاء خيار مشاركة مقاطع الفيديو عالية الدقة عبر WhatsApp. في السابق، كان يتم ضغط مقاطع الفيديو عالية الدقة إلى 480 بكسل، وفقًا لحد الدقة المسبق للتطبيق. الآن، يمكن للمستخدمين اختيار إرسال الفيديو بدقة عالية، ولكن بدقة تصل إلى 720 بكسل فقط.

العملية هنا هي نفس عملية مشاركة الصور عالية الدقة.

بعد تحديد الفيديو أو مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها، ستنقر على زر HD الجديد الموجود أعلى الشاشة. سيظهر مربع حوار يمكنك من خلاله تأكيد ما إذا كنت تريد المشاركة بجودة قياسية أو بجودة HD وسيعرض أحجام الملفات المرتبطة. ثم تضغط على إرسال لمشاركة الفيديو كالمعتاد.

الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على WhatsApp محمية من خلال التشفير الشامل الذي توفره الشركة.

سيرى المستلم شارة HD صغيرة على الفيديو الذي تمت مشاركته في التطبيق مما يتيح له معرفة أنك قمت بمشاركته بدقة عالية. يتيح لهم ذلك تحديد ما إذا كانت لديهم مساحة تخزين أو نطاق ترددي متاح لعرض الفيديو الذي قمت بمشاركته بجودة HD في ذلك الوقت.

يتم طرح الميزة الآن، لذا إذا لم تكن لديك بعد، فيجب أن تحصل عليها قريبًا.