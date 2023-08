كيفية تعزيز الاقتصاد الدائري على جبل ايفرست

كشف يون لي نائب رئيس قطاع الشاشات بشركة دل تكنولوجيز، عن كيف يساعد فريق دل مركز ساجارماثا Sagarmatha Next في زيادة الوعي بمشكلة النفايات البلاستيكية في جبل إيفرست.

يعد جبل إيفرست أحد أشهر مواقع التنزه في العالم، حيث يجذب ما يقرب من 80 ألف سائح كل عام - وهو مكان يحقق فيه الناس أحلامهم وإخراج أفضل طاقاتهم. ولسوء الحظ، إنه أيضًا موقع يتم فيه إلقاء ما يقرب من 250 طنًا من النفايات كل عام.

يأتي هذا في توقيت هام ينادي فيه الخبراء بضرورة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وهو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، حيث تستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون. ويهدف الاقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.

وتماشياً مع التزامنا بتعزيز الاقتصاد الدائري، يساعد فريق دل تكنولوجيز لدينا منظمة غير حكومية غير ربحية أنشأها عشاق البيئة المحليون. يقع مركز Sagarmatha Next، بالقرب من Syangboche Namche Bazar في الطريق إلى معسكر قاعدة ايفرست، حيث يعمل على تثقيف الزوار حول هذا الاهتمام البيئي المتزايد ويسعي إلى تقليل تأثير النفايات. يقع Sagarmatha Next Center على ارتفاع 3775 مترًا (حوالي 12385 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، وهو وجهة لا بد من التوقف فيها للسياح على طول مسار جبل إيفرست، مما يوفر فرصة مثالية لزيادة الوعي بمهمة المنظمة لكل متسلق يمر عبره.

ومن أجل هذا المشروع، لقد تعاونا مع مستكشف ناشيونال جيوغرافيك مارتن ادستروم، لإنتاج مقطع فيديو قصير يوضح الآثار السلبية للنفايات على المنطقة. وتتمثل المرحلة التالية في دمج أحدث التقنيات في مركز Sagarmatha Next Center من أجل عرض الفيديو وإنشاء خيارات إضافية لتحسين التجربة من خلال الواقع الافتراضي والشاشات التفاعلية وأجهزة عرض الفيديو.



فيما يلي بعض المعلومات حل كيفية استخدام Sagarmatha Next Center لتقنياتنا لزيادة الوعي:

● معرض رقمي: يمكن للزوار التجول والتعرف رقميًا على كل شبر من المنظمة قبل مواصلة رحلتهم.

● خريطة المنطقة والمسارات المشتركة: يمكن للزوار مشاهدة 17 مسارًا متميزًا للرحلات التي تذهب إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست ومواقع أخرى في الوديان الأربعة الرئيسية في المنطقة.

● التثقيف حول مدافن النفايات: يتعرف الزوار على أكثر من 80 موقعًا للتخلص من النفايات في منطقة جبل إيفرست، بالإضافة إلى ما يمكن فعله للحد من مشكلة النفايات.

علاوة على ذلك، يتم استخدام شاشات اللمس التفاعلية مقاس 55 بوصة بدقة 4K من دل تكنولوجيز والمدعومة بجهاز كمبيوتر OptiPlex Micro Form Factor، والتي تتميز بتقنية InGlassTM وتقنية رفض راحة اليد، مما يسمح للعديد من الزوار بالتفاعل مع الشاشات في نفس الوقت. كما تتميز الشاشة بتقنية "التبديل داخل اللوحة" In-Plane Switching (IPS)، والتي توفر ألوانًا متسقة وزوايا رؤية واسعة – وهي مثالية للتدريس الجماعي، حتى في منتصف النهار عندما تكون الشمس مشرقة على ارتفاعات عالية هناك.

وبالنسبة للعديد من زوار معسكر قاعدة إيفرست وغير القادرين على تسلق القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترًا، هناك أيضًا تجربة الواقع الافتراضي VR التي ابتكرها مارتن ادستروم والتي تنقلهم مباشرةً إلى القمة، ويتم تشغيلها وإنشاءها على محطة عمل Dell Precision المحمولة.

ويمتد دعم فريقنا إلى ما هو أبعد من توفير التكنولوجيا للتبرع بالأموال لمشروع Carry Me Back الخاص ـمركز Sagarmatha Next.



عندما يغادر الضيوف المركز، يتم تشجيعهم على استخدام ما تعلموه ليصبحوا جزءًا من الحل. وتسمح مبادرة Carry Me Back للسائحين بإزالة القمامة وتخزينها في حاويات تجميع، والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى كاتماندو وإعادة تدويرها. وبفضل هذه المبادرة، تمكنت المنظمة من إزالة أكثر من 5000 كيس من القمامة، أو 5000 كيلوغرام (خمسة إلى ستة أطنان) من النفايات، من جبل إيفرست – حيث تم إعادة تدوير الكثير منها - منذ بدء البرنامج.

نحن ملتزمون بالاستدامة والتعليم، ويظهر دعمنا لـ Sagarmatha Next أنه لا توجد حدود إلى حيث قد تقودك الاستدامة والتعليم والتكنولوجيا.