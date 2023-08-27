الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب السعودي يتفق مع بديل زيزو

زيزو
زيزو

يبحث الشباب السعودي عن التعاقد مع جناح هجومي خلال الفترة المقبلة، بعد تعثر المفاوضات مع أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة.

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وكان الزمالك قد رفض التفريط في خدمات زيزو، على الرغم من وصول العرض المالي لما يقرب من 7 ملايين دولار.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الشباب قدمت عرضًا رسمًا لإيفرتون الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الجناح الجامايكي ديماراي جراي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن المقابل المادي المعروض من قبل إدارة الشباب يبلغ 12 مليون جنيه إسترليني، لكن لم يتلقى الفريق السعودي موافقة رسمية على العرض حتى هذه اللحظة.

ديماراي جراي

وشددت "الرياضية" على أن اللاعب الجامايكي سيحصل على راتب سنوي قدره 7 ملايين جنيه إسترليني، بجانب امتيازات أخري ستضع بالعقد، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تتخطى حاجز الـ 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة السعودية أن ديماراي جراي أبدى موافقة نهائية على اللاعب بالدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن إدارة الشباب السعودي ترغب في إبرام صفقات قوية خلال الفترة المقبلة، على غرار الرباعي أهلي جدة والاتحاد والنصر، والهلال، حيث تعاقدوا مع صفقات قوية خلال الميركاتو الحالي.

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