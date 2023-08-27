الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تستقبل وفدًا روسيًا تجاريًا

تستعد الغرفة التجارية بالاسكندرية صباح اليوم الأحد لاستقبال وفد اقتصادي روسي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، كانت قد نظمت الغرفة التجارية ويقام اللقاء بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، والقنصلية الروسية، وعدد من الشركات الروسية، والتي تتطلع لمقابلة الشركات المصرية في 12 قطاعًا اقتصاديًا مهمًا.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة الإسكندرية، إن اللقاء يتضمن بحث التعاون في القطاع الغذائي، قطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع مصافي البترول، شركات إعادة تدوير النفايات، قطاع التعدين، المنشآت الطبية، مصانع اللحوم والمجازر، مزارع الدواجن، مصانع القطن، مصانع الورق، المعدات المنزلية، مولدات الديزل.