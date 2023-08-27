الدفاع الروسية : التصدي لـ 18 هجوما ووفاة 700 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد التصدي لـ 18 هجوما أوكرانيا على محاور مختلفة للقتال خلال ال 24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 700 عسكري.

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن قواتها نجحت في إسقاط 37 مسيرة أوكرانية على محاور القتال فضلا عن تدمير مستودع للذخيرة الأوكراني في جمهورية دونيتسك .

وأضافت أن قوات الدفاع الجوية نجحت في إحباط هجوم إرهابي جديد باستخدام مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بريانسك كورسك .

وفي نفس السياق ، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود مقتل شخص في قصف أوكراني .

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الأحد، أن نظام كييف يحاول صرف الانتباه عن فشل ما يسميه الهجوم المضاد عبر توجيه ضربات ضد الأهداف المدنية في روسيا .

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها .