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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية : التصدي لـ 18 هجوما ووفاة 700 عسكري أوكراني

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد التصدي لـ 18 هجوما أوكرانيا على محاور مختلفة للقتال خلال ال 24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 700 عسكري.

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وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن قواتها نجحت في إسقاط 37 مسيرة أوكرانية على محاور القتال فضلا عن تدمير مستودع للذخيرة الأوكراني في جمهورية دونيتسك .

وأضافت أن قوات الدفاع الجوية نجحت في إحباط هجوم إرهابي جديد باستخدام مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بريانسك كورسك .

وفي نفس السياق ، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود مقتل شخص في قصف أوكراني .

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الأحد، أن نظام كييف يحاول صرف الانتباه عن فشل ما يسميه الهجوم المضاد عبر توجيه ضربات ضد الأهداف المدنية في روسيا .

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها .

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