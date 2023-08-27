نشوى كامل تتولى قيادة "إي كاردز" باستراتيجية جديدة وخبرات مصرفية طويلة

تولّت نشوى كامل قيادة شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بخبرات مصرفية كبيرة تتخطى 30 عاماً من الإنجازات البارزة، والتي سوف تؤدي بدورها لتحقيق استراتيجية الشركة نحو ريادة حلول الدفع الرقمية ودعم الشمول المالي، وتعزيز تجربة العملاء، وصياغة مستقبل المدفوعات الرقمية عبر تزويد البنوك والشركات بحلول دفع رقمية شاملة ومتكاملة.

وتمتلك نشوى كامل سجلاً حافلاً من النجاحات وكامل القدرة على تحقيق أهداف المشروعات وقد تم الاعتراف بها كقوة دافعة وراء العديد من الإنجازات في القطاع المصرفي، وقد أظهرت مهارات قيادية استثنائية وتركيزًا شديدًا على تعزيز إجراءات الإدارة والرقابة، ولعبت دورًا محوريًا في إدارة تنفيذ العديد من المشاريع الرقمية الاستراتيجية في القطاع المصرفي.

وقبل توليها قيادة "إي كاردز"، شغلت نشوى كامل منصب رئيس العمليات المصرفية في بنك كريدي أجريكول مصر، وبالإضافة إلى ذلك، عملت عضواً في مجلس إدارة (ISCORE)، وقد ساهمت مختلف أعمالها ومناصبها في تعزيز خبراتها المالية والمصرفية، بما أكسبها رؤية ثاقبة، وقد تميّزت بسمعة طيبة في قيادة فريق العمل، وقدرات فائقة في التعامل مع مختلف التحديات.

وتستعد نشوى كامل - بصفتها الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز" - لقيادة الشركة نحو آفاق جديدة، والاستفادة من خبراتها الواسعة ونجاحاتها السابقة في دفع الابتكار ونمو أعمال الشركة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول التعاملات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتحقيق نمو مستدام على كافة مستويات الأعمال والأنشطة.

وتشمل منتجات وأعمال شركة "إي كاردز"، خدمات فتح الحسابات إلكترونياً من خلال نموذج الإلحاق الرقمي عبر الإنترنت بما يشمل الكثير من الإجراءات مثل فحوصات "اعرف عميلك"، ويتم ذلك سواء عبر مواقع الويب أو تطبيقات الهواتف المحمولة مع التحقق من الهوية وتحليل البصمة الرقمية، وكذلك المقاصة والتسوية الشاملة نيابة عن المنظمات الأعضاء، كما توفر منصة "إي كاردز" لنظم المعلومات الإدارية (MIS) معلومات شاملة وموجزة حول مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة ومعالجة البطاقات.

وعملت شركة "إي كاردز" على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل، برنامج تكافل وكرامة، ومنظومة كارت الفلاح، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الأخرى.