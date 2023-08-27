الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

باع الشبكة دون علمها.. "رانيا" تطلب الطلاق من زوجها

بوابة الوفد الإلكترونية

مثُلت الزوجة التي لا تزال في ريعان شبابها، أمام محكمة الأسرة، تنشُد الحصول على حكم تطليقها من زوجها، ولم يكد يمر على زواجهما عامين، بسبب قيامه ببيع شبكة خطبتهما، دون أن يُخبرها بالأمر، وهو ما أصابها بخيبة الأمل.

 

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وتقول "رانيا" إن زوجها على مدار سنة ونصف من زواجهما، يُبدي الكثير من علامات البخل والحرص الشديد في الإنفاق على زوجته، على الرغم من عدم انجابهما حتى الآن، ولكنه دائم التعلل بضرورة إدخار المال خوفًا من تقلبات المستقبل، ووصل به الأمر إلى اقتطاعه من مصروف المنزل بحجة "التحويش" لإقامة مشروع تجاري فيما بعد.

 

وتروي الزوجة أنها في إحدى المناسبات طلبت منه شراء ملابس جديدة وكانت الصدمة بإخبارها بالنزول وإيجار عمل لها لكي تنفق على طلباتها، وهو ما أثار بينهما خلافًا كبيرًا، لتخبره بالعدول عن ذلك التصرف وإلا ستبلغ أهلها بالأمر، ولكنه لم يرضخ لها، وأمام تدخل الأهل، قطع أمامهم عهدًا بالالتزام التام بمتطلبات زوجته.

 

بمرور الأيام، سرعان ما يعود الزوج إلى طباعه، ممتنعًا عن تلبية طلبات زوجته، وفي إحدى الليالي فوجئت الزوجة باختفاء شبكتها، وهو ما أثار خوفها إذا ما تعرض المنزل للسرقة، ليتبين أن الزوج عمد إلى بيع الشبكة، وهو ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما، ليصفعها قائلًا لها إنها لا تمتلك الحق في محاسبته، وهنا تيقنت الزوجة استحالة العيش معه يوم آخر بعد الآن.  

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