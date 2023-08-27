شراكة بين ماستركارد و"إنجز" لتعزيز الشمول المالي بين الشباب

أعلنت ماستركارد عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة "إنجز"، التي تعد شركة ناشئة في الإدارة المالية العائلية في مصر وتحظى بدعم من الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، حيث تهدف الشراكة إلى إطلاق تطبيق متطور للمدفوعات الرقمية مصمم لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي بأهمية الشمول المالي بين الشباب في مصر، فمن خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، ستتمكن هذه الفئة من الحصول على العديد من الخدمات والمنتجات المالية.

كما توفر شركة "إنجز" بطاقات مسبقة الدفع للآباء، أنجالهم، مما يسمح لهم بإدارة مواردهم المالية دون عناء، بالإضافة إلى تشجيع المستخدمين الشباب على كسب المال وتوفيره وإنفاقه من خلال خاصية الألعاب داخل التطبيق مع تقديم آليات شاملة للرقابة والتحكم للآباء.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتمكن "إنجز"من تطوير نطاق منتجاتها المالية المخصصة للشباب والأطفال بهدف رفع الوعي المالي لدىهم وتمكينهم من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها ماستركارد، بالإضافة إلى شبكاتها الواسعة وخبراتها المتنوعة.

كما تهدف هذه الشراكة ايضاً إلى توسيع نطاق وصول التطبيق لمجموعة متنوعة من التجار والمستهلكين لتسهيل معالجة الدفع الالكتروني، مما ينعكس على تحقيق النمو السريع لشركة "إنجز" وتوسعها في السوق المصري.

وفقًا لمؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة لعام 2022، يتضح أن الأجيال الشابة أصبحت أقل ميلاً للقيام بإجراء عمليات شراء ومدفوعات نقدية وتتطلع بشكل استباقي إلى اعتماد طرق دفع جديدة. ونجاح ما يقرب من 40٪ من جيل "زد" في الحصول على طريقة دفع لاتلامسية جديدة.

وصرحت إنجي برعي، نائب رئيس شركة ماستركارد ومدير الشركة في مصر وشمال أفريقيا: " تشهد مصر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا المالية، وينعكس ذلك في الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية في البلاد. في ماستركارد نلتزم بتطوير تكنولوجيا جديدة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تجربة المدفوعات، ومن خلال شراكتنا مع إنجز، سيتم إتاحة تطبيق قوي وسهل الاستخدام للإدارة المالية للعائلة، والذي سيتيح الوصول إلى خيارات الدفع الآمنة والمبتكرة للأجيال القادمة."

"ومن جانبه، صرح شريف رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة إنجز: "نعمل بالتعاون مع ماستركارد، لتقديم حلولا مالية رقمية للأجيال القادمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وبالتالي دعم ا لثقافة المالية في مصر. فمن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تقديم تجربة تعليمية مالية فريدة من نوعها، تساعد في تأهيل شبابنا لمستقبل مشرق."

والجدير بالذكر أن شركة "إنجز" حققت شراكة وثيقة مع الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية للاستفادة من خبراتها كمعالج رائد للمدفوعات الرقمية، حيث ستوسع هذه الخطوة نطاق وصول "إنجز" داخل السوق المصري من خلال تقديم حلول دفع سلسة من خلال الاستفادة من تقنيات ماستركارد على منصات الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، وهو ما ينعكس أيضا على تطوير الشراكة بين ماستركارد والشركة المصرية للمدفوعات الرقمية. تعد "إنجز" أيضًا جزءًا من MV Builder II - برنامج Venture Builder الذي أطلقته شركة Modus، وهي Venture Platform تشمل Venture Building، صندوق رأس المال الاستثماري، وذراع الابتكار للشركات، لتعزيز الشمول الرقمي في مصر من خلال بناء ودعم الشركات الناشئة.