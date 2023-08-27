تراست أنفورميشن تكنولوجي تستعرض حلولها في أمن المعلومات وإدارة الأجهزة

عقدت شركة «تراست أنفورميشن تكنولوجي» الشركة المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع شركة «ManageEngine» العالمية بصفتها الشريك الذهبي، مؤتمرها السنوي «ITCON» بمشاركة نحو 200 متخصص من كبرى الشركات المصرية.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بصفة دورية في أنحاء العالم من قبل شركة «ManageEngine»، لأطلاع مديري تكنولوجيا وصانعي القرار والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على أحدث التطبيقات من شركة ManageEngine العالمية التي تساهم في تغيير مفهوم إدارة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس أحمد محمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة «تراست أنفورميشن تكنولوجي»، إن المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة سنويا يعكس اهتمام صانعي القرار بالتقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة التشغيل، حيث نجحت حلول شركة تراست أن تحظى بثقة العملاء في السوقين المصري والسعودي، مشيرا إلى أن المؤتمر تتناول التحديات الحالية و المستقبلية في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، والتوسع في استخدام الذكاء الصناعي وكيفية استخدام الحلول المقدمة من الشركة لمجابهة هذه التحديات والالتزام بالحوكمة والمواصفات والمعايير الدولية في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

أضاف، أن «تراست» تعد الشريك الذهبي المعتمد لشركة ManageEngine العالمية في مصر والمملكة العربية السعودية، موضحا أن «تراست» تعمل مع كبرى الجهات الحكومية والشركات، ابرزها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ABC ، والبنك الوطني الكويتي، شركة راية، شركة أكسيد، شركة اليانز للتأمين، الهيئة العامة للبترول، شركة خدمات البترول الجوية ، شركة عجيبة للبترول، شركة السويس للحاويات، شركة طيران النيل.

وتابع عبدالحميد، أن شركة ManageEngine تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلومات للشركات والهيئات، وأنظمة أمن المعلومات ، وأنظمة المراقبة وأداء وكفاءة مراكز المعلومات من خادمات وعتاد الشبكة و خطوط الاتصال، وأنظمة تحليل البيانات الأمنية لأنظمة الشبكات والخادمات، وتقدم هذه الحلول من خلال حزمة كبيرة من البرامج المتخصصة في هذه المجالات وما يميز هذه التطبيقات هو سهولة استخدامها وفاعليتها في تحقيق الهدف منها بصورة سريعة ".

يذكر أن شركة تراست تأسست عام 2005 كشركة استثمار أجنبي مصري بالمملكة العربية السعودية، وبدأت نشاطها في مصر عام 2017 ، وتتركز مهام الشركة في تقديم حلول متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق شراكات تكنولوجية مع شركات عالمية في مجالات متعددة تشمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات للشركات والهيئات ، أنظمة أمن المعلومات ، أنظمة لمراقبة أداء وكفاءة مراكز المعلومات من خادمات وعتاد الشبكة و خطوط الاتصال ، أنظمة تحليل البيانات الأمنية لأنظمة الشبكات و الخادمات ، أنظمة التعافي من الكوارث لمراكز المعلومات.