الأحد 27 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاهد.. ثعبان ضخم يرقد في حالة سكون تام

ثعبان
ثعبان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لثعبان ضخم راقد على الأرض وفي حالة سكون تام في حي القثمي بالمدينة المنورة.

 وحظى الفيديو بتفاعل كبير، وعلق أحد المغردين قائلًا: "هذا نوع من الثعابين اللي يتم عرضها في المهرجانات.. ربما قرر صاحبه تصويره”، وعلق شخص آخر: “يبدو أنه كان تحت رعاية شخص ما ثم قرر التخلص منه".

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ثعبان غير سام

ومن جانبه، قال الدكتور نهار الرويلي استشاري طب السموم، إن هذا الثعبان غير سام ولكنه يمتلك أسنانًا حادة ومن الممكن أن تسبب عضتها جروحًا عميقة وضررًا في أغشية الجسم، كالأوعية الدموية والأعصاب، وقد يسبب هذا الأمر التهابات جرثومية في الجسم.

https://twitter.com/i/status/1694830788271845507

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية وضع عدة قواعد لمنع تربية الحيوانات المفترسة، كما أنه فرض عقوبات على كل من يخالف هذه القواعد.

 حذر من التعامل مع هذه الحيوانات نظرًا لطبيعتها، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لتلك الكائنات، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسرب هذه الكائنات إلى خارج أماكن إيوائها، وهذا الأمر يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

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