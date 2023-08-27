نصائح لعدم الإسراف في صيد الطيور المهاجرة (فيديو)

وجه الدكتور خالد النوبي، باحث في مجال هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، للحفاظ على الطيور أثناء موسم الهجرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الصيد مؤسسة اجتماعية، حتى أن الإنسان كان يمارسه قبل اكتشاف النار، وبالتالي، فإنه ليس ممنوعا، وهو مصرح به بحكم القانون المصري.

وأضاف أن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم، وهذا الأمر يشغلنا ويشغل العالم كله.

استدامة الموارد البيئية

وأوضح أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتسم بالحكمة حتى يُستدام الموارد، لأن الناس كلها اصطادت ما تريده واستخدمت البيئة كما يحلو فإنها لن تستمر.

وأشار إلى أن أي جهة تعمل في مجال حماية البيئة، تهتم باستدامة الموارد البيئية، مثل الطيور، إذ إنها تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، ما يتطلب وضع قوانين للصيد من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وجود قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد، موضحا أن حماية الطيور مسؤولية عالمية، لافتًا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة على نحو سنوي.