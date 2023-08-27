زوجة تطلب الخلع: "بيخوني مع أقرب صديقاتي"

لم يكن يتبادر إلى أذهان الزوجة أن الأيام تخبىء لها فصل قاتم من فصول الخيانة الزوجية ممتزجة مع خيانة الأصدقاء في آنٍ واحد، فبعد 5 سنوات من الزواج، قد تكشف للزوجة أن صديقتها المقربة طعنتها في ظهرها من خلال علاقة غير شرعية مع زوجها ويمارسان العلاقة المحرمة سويًا.

وتقول الزوجة التي حضرت إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع، أنها لم تكن تشك يومًا في وفاء زوجها ناحيتها ولكن الأيام أثبتت لها عكس ما تظنه، فتوضح أن زوجها كان يردد لها الكلام المعسول بين الوقت والآخر ويوهمها بمدى وقوعها في حبها.

كما أشارت أن زواجهما تم عن طريق "زواج الصالونات" بعدما قوبل بالموافقة من ناحيتها وناحية أسرتها، نظرًا لحالته الاجتماعية الميسورة من ناحية، بجانب مظهره الوسيم من ناحية أخرى، ليقررا الزواج بشكلٍ سريع عقب أشهر قليلة من خطوبتهما.

وبمرور الأيام، رُزقًا بطفلٍ في الثالثة من عمره، وتشير إلى أن أقرب صديقاتها كانت تتردد بشكل مستمر على منزلها في وجود زوجها دون أن تترك مجالًا لسوء النية، وفي إحدى المناسبات عن طريق الصدفة البحتة فوجئت برسالة واردة إلى هاتف الزوج، تتضمن محتوى عاطفي، ولكن الملفت أن الرقم المرسل كان بإسم ذكوري وهو ما أثار ريبتها أكثر فأكثر لتقرر تتبع الأمر.

بعد مضي فترة بدأت أعذار زوجها بالخروج من المنزل تتزايد، وهو ما حول شكها إلى يقين لتقرر مراقبته، وكانت المفاجأة الكبرى حينما توجهت خلفه دون أن يشعر إلى عقار، وهناك بالطرق على باب المنزل فوجئت بصديقتها المقربة تفتح الباب وبصحبتها في صالون المنزل زوجها الذي أخذ يتلعثم هو الآخر، ليعترفا بعلاقتهما سويًا، لتنهار الزوجة من شدة تأثرها بسبب خيانتهما معًا، وهو الأمر الذي دفعها إلى التوجه لمحكمة الأسرة وطلب الخلع.