صور.. حريق هائل بغابة الأشجار بطور سيناء

اندلع حريق هائل داخل الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء التابعة لمحافظة جنوب سيناء دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء تلقي بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل داخل غابة الأشجار بطور سيناء.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف على الحريق قبل امتداده إلى آخر الشارع



وانتقل لموقع الحريق مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.