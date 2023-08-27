محافظ الشرقية يفتتح فرع البنك الأهلي المصري الجديد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن البنك الأهلي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية كونه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة بما يساهم في إتاحة فرص العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فرع البنك الأهلي المصري الجديد والمقام بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية، وحسين الشلق مدير الفرع، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية أقسام الفرع الجديد واستمعا من مسئولي البنك إلى شرح حول آليه العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، وتمت الإشارة إلى أنه تم تزويد فرع البنك بالتجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى خدمة متميزة وتوفير الوقت للعميل الذي يجد المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.

أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة والكيانات الإقتصادية في سبيل خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الأصول المتوفرة لدى الوزارة من منشآت شبابية ورياضية بما يعود بالنفع على تلك المنشآت على مستوى تكثيف الأنشطة بها وتطوير وصيانة إنشاءاتها.

وأشار محمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية، إلي أن افتتاح فرع البنك الأهلي الجديد يأتي في إطار خطة توسعيه طموحة في القطاع المصرفي المصري تمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول علي افضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل حقيقية ودخل ثابت للشباب.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح علي اعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية، ليؤكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في انهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، لاعداد جدول زمني للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لعدد 4 آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.