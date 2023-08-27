أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أسعار اللحوم.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية والمحلية ومحال الجزارة البلدي والمستورد، وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى مابين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

لينما سجلت أسعار الكبدة المستوردة للكيلو ما بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، تقريرها اليومي عن أسعار اللحوم البلدي والمستورد كخدمة تسعريرية تقدمها الوفد لمتابعيها بصورة لحظية وعند أي تغيرات تطرأ على الللحوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاحد

اللحوم

سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 300 و 330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 250 و 300 جنيه فى الكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة بين 300 و 340 جنيها الكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

بلغت أسعار اللحوم المجمدة كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين 130 و190 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.