القبض علي المتهمين بإنهاء حياة شخص في مركز صدفا بأسيوط

كشف ضباط مديرية امن اسيوط ملابسات حادثة مقتل شخص في مركز شرطة صدفا بأسيوط. وقد تم الإبلاغ عن الحادثة عندما تم العثور على جثة الضحية داخل سيارة متوقفة بجانب الطريق، حيث تبين أنه قد تعرض لإصابة بعيارين ناريين.

وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط للتحقيق في الحادثة. وبفضل جهود هذا الفريق، تمكنت السلطات من تحديد هوية الجناة والقبض عليهما. كان المشتبه بهما اثنان من سكان محافظة سوهاج، وكان لديهما سوابق جنائية. وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية وعدد من الطلقات من نفس العيار.

وبعد التحقيق مع المتهمين، اعترفا بارتكابهما الجريمة. أفادا أن أحدهما أطلق النار من السلاح المضبوط باتجاه الضحية أثناء قيادته سيارة مستأجرة، بهدف سرقتها. وقد تسببت الرصاصات في إصابة الضحية بشكل قاتل. ثم لاذا المتهمان بالفرار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، وسيتم عرض المتهمين على النيابة العامة لبدء الإجراءات القضائية المناسبة. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بملاحقة المجرمين وتطبيق العدالة في جميع الحوادث الجنائية.