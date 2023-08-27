تفاصيل أول معرض للكتاب في السويس (فيديو)

كشف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفاصيل معرض الكتاب في محافظة السويس، مؤكدًا أنه الأول بالمحافظة، ويضم ناشرين كثر في دورته الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن السويس شهدت قبل ذلك مجموعة من معارض الكتب الصغيرة بقصور الثقافة، وكانت مقتصرة على الكتاب فقط.

وأوضح أنّ ٤٠ ناشرا من دور النشر الحكومية والخاصة يشاركون في المعرض المنعقد في ممشى أهل السويس.

موعد معرض الكتاب في السويس

وأكد أن السويس عامرة بتراثها وتاريخها وفنونها، والكثير من المصريين يفدون إليها في هذه الفترة، مشددًا على أن خطة وزارة الثقافة أن يكون هناك الكثير من معارض الكتاب في المحافظات المصيفية لعموم الشعب المصري اللذي يزور تلك المدن في هذه الفترة.

وأشار إلى أنّه عند تصميم معرض للكتاب في المحافظات تكون هناك رؤى عديدة يجب أن تتوفر لدى المعرض، منها أن يكون فضاء ثقافيًا تفاعليًا حقيقيًا من خلال الأنشطة المختلفة التي تتم بالمحافظات.

وأكد أن معرض السويس يعد واحدا من أطول معارض المحافظات إذ يبدأ من 26 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويضم في برنامجه أنشطة للطفل بالمجان، وورش للرسوم والحرف التقليدية والتثقيف.