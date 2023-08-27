الأحد 27 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاسطول الشمالي الروسي يجري مناورات تحاكي صد سفن أجنبية بالقطب الشمالي

الأسطول الشمالي الروسي
الأسطول الشمالي الروسي

أجرى الأسطول الشمالي الروسي، مناورات في بحر "بارنتس" تحاكي التصدي لسفن أجنبية غير مصرح لها.

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وذكر الأسطول  في بيان أوردته اليوم الأحد قناة (روسيا اليوم) - أن التدريبات تتواصل منذ العاشر من أغسطس الجاري في المحيط المتجمد الشمالي.

وأضاف أن المدمرة "أدميرال كولاكوف" تشارك في تدريبات تحاكي صد سفينة تجاهلت تحذيرات القوات الروسية بالتوقف الفوري قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وأشار البيان إلى أن الأسطول الشمالي يعتزم إجراء المزيد من المناورات للدفاع عن السواحل الروسية في القطب الشمالي، وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

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