برلماني يطالب بتسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة لزيادة الإنتاج المحلي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة استمرار جهود الدولة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: بالرغم من صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم عملها والذي يتضمن العديد من الحوافز والامتيازات، إلا أنه ما زال هناك عقبات تواجه أصحاب تلك المشروعات والراغبين في إنشائها خاصة من الشباب، الأمر الذي يحتم على الحكومة التحرك في هذا الشأن وإزالة كافة المعوقات.

وأكد زين الدين، أن حل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا كبقية دول العالم، يكمن بشكل كبير في العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، الذى يؤدي بدوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي يقلل الضغط على العملة الأجنبية، الأمر الذي يحافظ على معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية، لتقوم بدورها إلى جانب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد محمد زين الدين، أن ما يواجهه قطاع المشروعات الصغيرة من عزوف بعض الشباب يتطلب تقديم مزيدا من التسهيلات، سواء من حيث إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير الأراضي، وحوافز ودعم في الحصول على التمويل، وكذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا التي تشجع على الاستثمار.

وقال عضو مجلس النواب: أمام مصر فرصة قوية خلال الفترة المقبلة، بالتوسع في التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، لاسيما بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، والذى يفتح أسواقا جديدة لتصدير منتجاتها بسهولة، وهو ما يساعد بدوره على تشجيع المنتج المحلى، والعمل على تطويره لينافس عالميا.

ودعا النائب محمد زين الدين، الحكومة إلى ضرورة إعداد خريطة عن الأسواق الجديدة واحتياجاتها من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، بحيث تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيعها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.