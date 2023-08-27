الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تضامن بني سويف تتابع حالة طفلة عذبها زوج الأم في حضور والدتها

تضامن بني سويف يتابع
تضامن بني سويف يتابع حالة طفلة

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى في بنى سويف  اليوم الأحد، تلقيهم إخطار بتعرض طفلة للتعذيب من قبل زوج الأم وتم نقلها إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف إلي مستشفي بني سويف التخصصي لمتابعة حالة الطفلة والتى دخلت فى حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقتها نتيجة تعذيب زوج الأم لهما في حضور والدتها.

وقدمت وكيل مديرية التضامن الدعم المعنوي للطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث تم إعداد تقرير طبى من الطبيب الشرعى تم تقديمه للنيابة العامة تمهيدا لإيداعها بدور الرعاية.