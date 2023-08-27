وزارة الرياضة تنظم أكبر تجمع شبابي بمهرجان النوبة

قررت وزارة الشباب والرياضة تنظيم أكبر تجمع شبابي بمراكز شباب النوبة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويتضمن المهرجان فعاليات في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن إحدى من ضمن استراتيجيات الدولة، استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مؤكدًا على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.