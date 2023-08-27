ندوة تثقيفية توعوية عن" سرطان الثدي" بأسيوط

صرح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بأن مديرية الصحة بالمحافظة قامت بتنظيم عدة ندوات تثقيفية للسيدات والفتيات حول مخاطر سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه.

تضمنت المشاركة في هذه الندوات دكتورة دعاء محمد عزت، مديرة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بأسيوط، وأيضًا وليد عبد الجابر، مسؤول الثقافة الصحية بالمديرية.

بالإضافة إلى دكتورة ماريت محسن، مديرة الإدارة الصحية في المنطقة الغربية، وعامر علي، مسؤول الثقافة الصحية بإدارة صحة غرب أسيوط.

وأشار زين إلى أن هذه الندوات تهدف إلى توعية السيدات والفتيات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه. تم مناقشة المبادرات الصحية المتاحة برعاية حملة "100 مليون صحة"، وأيضًا تم شرح أهمية التطعيمات الإلزامية للأطفال.

وأعرب زين عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة بأسيوط في توفير هذه الندوات التثقيفية للمجتمع، والتي تساهم في نشر الوعي الصحي والتثقيف الصحي بين النساء والفتيات. وأكد أن هذه الجهود تسهم في الحد من انتشار سرطان الثدي وتحسين أوضاع صحة المجتمع.

وختم زين حديثه بالشكر لكل المشاركين في هذه الندوات، والذين قدموا معلومات قيمة ونصائح مهمة للمستفيدين، كما أكد على أهمية متابعة الفحوصات الدورية وزيارة الطبيب المختص لضمان صحة ورفاهية الأفراد.