جامعة الأميرة نورة بالسعودية تعلن عن 22 وظيفة شاغرة

تصدرت جامعة الأميرة نورة، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإدارية بنظام العقود، وعددها 22 وظيفة للسعوديات حملة الدبلوم والبكالوريوس.

جامعة الأميرة نورة

وظائف جامعة الأميرة نورة

وبحسب ما جاء في بيان لجامعة الأميرة نورة، فأن الوظائف الشاغرة لديها جاءت كالتالي:

5 وظائف لمحاسب:

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

6 وظائف مترجم:

المتطلبات: بكالوريوس لغات وترجمة تخصص (ترجمة لغة إنجليزية) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

4 وظائف مطور برامج:

المتطلبات: بكالوريوس علوم حاسب تخصص (علوم حاسبات، علوم ذكاء اصطناعي، نظم معلومات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

4 وظائف محلل نظم المعلومات:

المتطلبات: بكالوريوس علوم الحاسب الآلي تخصص (علوم حاسبات، هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط خبرة).

3 وظائف فني مختبر طبي:

المتطلبات: دبلوم تخصص (المختبرات الطبية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

شروط وظائف جامعة الأميرة نورة

ونوهت إدارة جامعة الأميرة نورة، أن هناك عدد من الشروط يجيب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

حاصلة على المؤهل المطلوب للوظيفة من مؤسسة تعليمية سعودية أو غير سعودية معترف بها.

أن لا يقل التقدير العام في الشهادة عن (جيد جداً).

أن لا يتجاوز العمر (40) سنة (سيتم احتساب العمر بالتاريخ الهجري ومطابقة العمر بالهوية الوطنية عند المقابلة الشخصية).

الحصول على درجة لا تقل عن (70) في اختبار القدرة المعرفية.

اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات أو شروط أخرى تحدد من قبل الجامعة.

المستندات المطلوب لوظائف جامعة الأميرة نورة

صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة (وثيقة التخرج).

صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كانت حاصلة عليها من الخارج).

إرفاق نتيجة اختبار القدرة المعرفية.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة

وأوضحت إدارة جامعة الأميرة نورة، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح حاليًا اعتبارًا من اليوم لأحد 1445/2/11، ويستمر على نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/2/15هـ.

رابط التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة، عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنـــــــــــــــا.