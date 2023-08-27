الرصاص وسيلة التفاهم لإنهاء خلافات الميراث بين أولاد العم في أسيوط

كشف ضابط مديرية أمن أسيوط في صعيد مصر عن تفاصيل وملابسات واقعة مقتل شخص وإصابة شقيقته في أسيوط, ونجحت الشرطة في ضبط المرتكبين لهذه الجريمة.

وفقًا للتقارير، تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغاً يفيد بوجود جريمة قتل في إحدى مناطق المركز. تبين أن الضحية (الشخص) قد توفي بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل المتهم، بينما أصيبت شقيقته بجروح نتيجة إصابتها بطلقات نارية في جسمها.

وأدعت الشقيقة المصابة بأن ابن عمها هو من أقدم على هذا العمل الجبان، حيث هاجمهما بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهما. وذلك جاء عقب حدوث خلافات عائلية حول مسألة الميراث.

بعد إجراء التحقيقات اللازمة وتوثيق الأدلة المتاحة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين في أسرع وقت ممكن. وعثر بحوزتهما على ما يشتبه في أنها شواهد الجريمة، حيث تم ضبط اثنتين من بنادق الأتوماتيك وعدد من الطلقات النارية.

وبعد مواجهة المتهمين بالأدلة المتوفرة, اعترفا بتنفيذهما للجريمة بحسب التحقيقات المبدئية. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الشرطة، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة الجنائية.