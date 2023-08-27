القبض على عصابة ماكينات الري بالبحيرة

نجحت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقات)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأرشدوا عن المسروقات (عدد 8 ماكينة رى) وكمية من المفاتيح والمفكات، وتروسيكل المستخدمين فى الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام ( 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.