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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

يخوض نيوكاسل يونايتد مواجهة قوية أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

ويبحث نيوكاسل عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال موقعة اليوم أمام ليفربول، حيث يرغب في الفوز بالمباراة من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل نيوكاسل أمام ليفربول

حراسة المرمى: نيك بوب. 

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن.

الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون. 

الهجوم: ميجيل ألميرون، أليكسندر إيساك، أنتوني جوردون

في المقابل، يفكر يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، واتار إندو.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

ويلعب نيوكاسل وليفربول المباراة ولديهم هدف حصد الثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة مثيرة وحماسية قبل انطلاقها.

وكان نيوكاسل قد حقق فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بنتيجة 5/1، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من البريميرليج.

فيما نجح ليفربول في الفوز بالمواجهة الماضية أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل تعادله مع تشيلسي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

نيوكاسل وليفربول.. الموعد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل أمام ليفربول المرتقبة في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

وتُنقل المباراة على شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English.

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