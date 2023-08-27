تطوير 22 شارع في مدينة القوصية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال تطوير شوارع الأحياء الداخلية الضيقة في المدن والمراكز بتركيب بلاط الانترلوك، بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في حياتهم اليومية.

أفاد السيد سعد خلال بيان صحفي بأنه تم تركيب بلاط الانترلوك في 22 شارعًا بمركز القوصية، بمساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

أوضح المحافظ أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك حققت نجاحًا كبيرًا في الشوارع الضيقة والأزقة التي كان من الصعب تطويرها بسبب صعوبة وصول معدات الرصف إليها. وأشار إلى رضا المواطنين عن المظهر الجمالي للشوارع التي تم تجديدها بهذه الطريقة.

وأوجه محافظ أسيوط نداءً لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة والعمل المستمر في تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، بهدف إضفاء المظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، أن عملية تركيب بلاط الانترلوك لا تزال مستمرة في مناطق مركز ومدينة القوصية، والتي يقل عرضها عن 6 أمتار وتعتبر صعبة في عملية الرصف التقليدية.

وأشار إلى انتهاء تركيب بلاط الانترلوك في أكثر من 22 شارعًا بالمدينة، في مناطق غيط الشعير والشيخ نجيب غرب المدينة، تحت إشراف محمد عبد الناصر مندوب مديرية الطرق وكمال هريدي مندوب الوحدة المحلية.

وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمدينة في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان ، من خلال تحويل هذه المناطق من شوارع غير مرصوفة إلى شوارع مزودة ببلاط الانترلوك.

لقد تحولت مدينة القوصية بفضل هذه الأعمال إلى إحدى المدن المتميزة بشوارعها التي تتمتع بالجمال والحضارة، مواكبةً لرؤية مصر 2030 والجهود المستمرة لتنمية الصعيد وتحسين جودة حياة سكانه.

تطوير 22 شارع في مدينة القوصية باسيوط