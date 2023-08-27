أعمال رصف وتطوير طرق راس سدر

في إطار تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بنطاق المحافظة والتشديد على ضرورة الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء للانتهاء من كافة أعمال الرصف التي تتم بنطاق المحافظة وأهمية مراجعة حالة الرصف ومطابقتها للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق والتأكيد على رؤساء المدن ا

بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال بمختلف القطاعات بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات ، وتنفيذًا لتعليمات المحافظ في هذا الشأن تابعت الوحدة المحلية لمدينه راس سدر برئاسة الأستاذ على حمادة الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطبقه السطحيه من طريق القرى السياحيه الداخلى براس سدر.

ومن جانبه اوضح المهندس على حمادة رئيس مجلس مدينة راس سدر بان اجمالى طول الطريق ٥ كم وبه اذدواج بطول ٣ كم حيث تشمل حارتين مروريه بعرض ٧ متر للحارة الواحدة واشار الى انه تم الانتهاء من انارته حتى منتج باراديز جديرا بالذكر يشار ان جهاز التعمير تكلف برصف واذدواج الطريق بينما تكلفت هيئه التنميه السياحيه بانارتة.

وتعمل الوحدة المحلية على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال مع المتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.



