وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالوادي الجديد

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، وتعرض شخصان آخران للإصابة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد اخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة تاكسي مع عربة كارو بطريق "القلمون – الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع محمد حسن أحمد محمد، 47 سنة، وإصابة كل من محمد أحمد محمود 29 سنة، جمال محمود عبد الرحمن 60 سنة بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة