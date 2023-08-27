رئيس مياه أسيوط يتفقد مرشحة النزلة الكبرى

أجرى المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة تفقدية في محطة مياه نزلة عبداللاه، التي تُعَدُّ أكبر محطة إنتاجية في المحافظة بقُدرتِها الإنتاجية البالغة 1200 لتر/ثانية. يُذكَر أنه يحمل شهادة إدارة فنية مستدامة (TSM) التي تُمنَحُ بمعرفة لجنة التقييم بالشركة القابضة للمياه.

تضمَّنت الجولة التفقدية تفقد جميع مكونات المحطة، إذ تم عبور صالة المواسير وعنبر المرشحات والمروقات، كما تمت زيارة بئر العكرة، واستكشاف المعمل الرئيسي في المحطة، حيث يتم سحب عينات المياه ومطابقتها بصفة دورية لضمان ضخ مياه تلبي المواصفات المطلوبة في شبكات المياه التي تُغذِّي المواطنين. تغطِّي هذه المحطة المدينة بأسرها، حيث يستفيد منها سكان مدينة أسيوط بالكامل.

أكد الشرقاوي خلال جولته التفقدية أهمية الاستمرار في تحقيق مستوى متميز في الأداء، حيث تعتبر مؤشرات الأداء الخدمي وتقديراتها أحد الأولويات التي تأتي على رأس جدول أعمال القطاع الخدمي يوميًا. وجدَّد التزامه بتحسين جودة الخدمات والاستجابة الفعَّالة لاحتياجات المواطنين في مجال توفير المياه الصالحة للشرب.

تُعَدُّ محطة مياه نزلة عبداللاه في أسيوط إحدى أبرز المرافق التحتية في المحافظة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تزويد المدينة بالمياه النقية والصالحة للشرب. يُشكِّل التفقد الدوري لهذه المحطة جزءًا مهمًّا من عملية مراقبة الجودة وضمان تقديم خدمات متفوِّقة للسكان.

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