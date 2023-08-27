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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة "مصروف الجيب" لـ لاعبي المصارعة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة البدلات الخاصة بلاعبي المصارعة بمعسكر المجر.

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وشهدت الساعات القليلة الماضية تدخل قوي من قبل وزير الشباب والرياضة، من أجل حل أزمة مصروف الجيب والطوارئ الخاص ببعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الاعداد الدولي، والذي يقام بدولة المجر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل، والمؤهلة مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقام صبحي بتوجيه مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة بضرورة حل الأزمة الخاصة باللاعبين، وضرورة موافاة اللاعبين بكافة البدلات الخاصة بهم، رغم تأخرها بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبي من قبل الاتحاد، موجهاً بمتابعة كافة احتياجات اللاعبين أولاً بأول. 

وشدد وزير الرياضة على حتمية الوقوف خلف الابطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج والتأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن ثم تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في المصارعة. 

كما أكد صبحي على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم، مؤكداً على متابعة كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

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