تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في شادر أسيوط

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبًا اليوم الاحد في سوق شادر أسيوط المحلي. أثرت عوامل متعددة على ارتفاع وانخفاض الأسعار، مما أدى إلى تغيرات ملحوظة في القيم. وتأتي هذه التذبذبات في ظل المتغيرات الموسمية والأحوال الجوية والتوقعات الاقتصادية.

تم تحديد أسعار الخضروات والفواكه في سوق التجزئة في سوق اسيوط ، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 8.5 إلى 10 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، والبصل الأحمر والأصفر من 22 إلى 23 جنيها، والخيار الأخضر 20 جنيها، والجزر 16 جنيها، والفلفل الحلو 14 جنيها، والبطاطس 14 جنيها بحسب عدد من التجار.

وأشار عددا من التجار إلى أن سعر الخس يبلغ 3.5 جنيه للكيلو، ورق العنب بلغ 50 جنيها للكيلو، والبامية بمتوسط سعر 30-40 جنيها، والفلفل الملون بلغ 25 جنيها.

وكشف أن أسعار البصل الأحمر والبصل الأصفر بلغت 22 و 23 جنيها على التوالي، وسعر الفلفل الأحمر أو الحار بلغ 25 جنيها، والفلفل الحلو 14 جنيها، والكوسة 16 جنيها، وورق العنب 50 جنيها، والفلفل المحلي 14 جنيها.

أن أسعار البطيخ تراوحت بين 10 و 25 جنيها، والبرقوق بين 30 و 45 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها، والعنب الأبيض 20 جنيها، والبرتقال 25 جنيها، والجوافة 20 جنيها، والموز بأسعار تصل إلى 20 جنيهًا للكيلو. وأكد التجار أن أسعار التفاح تتراوح بين 60-70 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

كما أن أسعار المانجو تتراوح بين 15 إلى 80 جنيهًا، وأسعار المشمش بين 25 إلى 30 جنيهًا، وأسعار البطيخ تبلغ 40 جنيهًا للواحد في المتوسط.

يُذكر أن أسعار الخضروات والفواكه في مصر قابلة للتغير بشكل يومي حسب عرض وطلب السوق

تعود هذه التغيرات في الأسعار إلى عدة عوامل بما في ذلك استقرار المحصول، التباين في العرض والطلب، وتأثير الأحوال الجوية على عمليات الإنتاج والنقل. يتوقع أن يستمر هذا التذبذب في الأسعار في الأيام المقبلة حسب تطورات الأحداث المرتبطة بالزراعة والتجارة.

لكي يتعامل المستهلكون بشكل فعال مع هذه التغيرات، يجب عليهم مراقبة السوق ومقارنة الأسعار لتحديد الأوقات المناسبة لشراء الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة. كما يُنصح المستهلكون بشراء المنتجات المحلية في حال توافرها من أجل دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي

ينصحوا المزارعين والتجار بمراقبة المتغيرات واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع تذبذبات الأسعار، مما يساهم في تحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.