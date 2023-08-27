عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

المستوطنين الإسرائيليين

وأفادت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتجرى يوميا اقتحامات للمسجد الأقصى ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.