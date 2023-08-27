هدف ميسي الأول في الدوري الأمريكي "فيديو"

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أولي أهدافه بالدوري الأمريكي مع فريقه إنتر ميامي، وذلك في المواجهة التي جمعته فجر اليوم الأحد أمام فريق نيويورك ريد بولز، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي وريد بولز الأمريكي فى الثانية والنصف فجر اليوم الأحد، وتعد أولي مباريات البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه في الدوري الأمريكي.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليقود فريقه بالفوز بنتيجة 2-0.

هدف ليونيل ميسي في شباك نيويورك ريد بولز

وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي من نثر سحره في الدوري الأمريكي بعدما سجل للمباراة السابعة على التوالي مع إنتر ميامي، وقاده للفوز التاسع منذ إنتقاله إليه.

حيث خاض ميسي مع إنتر ميامي 9 مباريات فاز فيهم جميعهم، وتمكن من المساهمة في 14 مرة، حيث سجل 11 هدف وصنع 3.