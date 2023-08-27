خاطف العرسان في ليلة الزفاف.. طرق آمنة لاستخدام السخان

بعد قضاء ليلة العمر السعيدة التى تنتهى تزامنا مع منتصف الليل، ومع دخول الشقة يتحول الفرح لكابوس وموت برائحة الغاز السام ذو الرائحة المعدومة فى هذه اللحظات فارق العديد من العرسان الحياة فى الساعات الأولى للدخول الى عش الزوجية.

غاز سام عديم الرائحة عند استنشاق كميات كبيرة منه يؤدي الي حدوث اختناق أواغماء وحدوث وفاة، حيث يؤثر غاز أول اكسيد الكربون على الجهاز العصبي للإنسان وبالتالي يحدث ارتخاء بالأعصاب وعدم القدرة على التحرك وحدوث حالات وفيات ومن هنا أطلق عليه "الموت اللذيذ ".

تنتاب حالة من الحزن الشديد الأهل والجيران للعروسين، فهما على موعد مع السعادة والموت في آن واحد، حيث ترجح التحقيقات أن الزوجين اختنقا بغاز السخان السام، الذي تسلل إليهما وخنقهما في ليلة الزفاف، لتكون واحدة من مآسي حفلات الزفاف التي تنتهي بكارثة.

ويعتبر السخان وما يصدره من غاز، هو السبب الرئيسي في وفاة معظم العرسان في ليلة الزفاف، فقد حصد العديد من أرواح عرسان.

‏قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية إن السخان الكهربائي أو سخان الغاز له ثقافة في التعامل وفي الشراء لابد اتباعها، وهي شراء السخان من شركة معرفة ولها اسم تجاري.

سخان الكهرباء

وتابع فى تصريحات تلفزيونية، أن سخان الكهرباء لابد أن يتم إغلاقه قبل النوم، لأن السخان يعمل بنظام ترموستات التي توصل درجة الحرارة من 30 إلى 90 في بعض السخانات، وفي حالة تعطل الترموستات هناك جزء داخل السخان لديه القدرة على طرد المياه المغلية حتى لا ينفجر السخان.

وأضاف أنه يجب غلق السخان قبل الاستحمام، مطالبًا حماية المستهلك بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث وإذا ما كانت الأزمة في الكهرباء أم السخان، محذرًا من تركيب سخان الغاز في حمام صغير بدون تهوية جيدة ومدخنة حتى لا يحدث اختناق للمواطن في الحمام.