ارتفاع شديد في درجات الحرارة بأسيوط.. والعظمى 42 درجة

ما زالت درجات الحرارة ترتفع في محافظة أسيوط في صعيد مصر، حيث يشهد الطقس حالة صافية غالبًا. وتبلغ درجة الحرارة العظمى حوالي 42 درجة مئوية، مما يدفع الأهالي إلى اتخاذ تدابير واحتياطات للتعامل مع هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

تهب الرياح الشمالية الشمالية الغربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة، مما يزيد من الشعور بالحرارة ويجعل الأجواء أكثر جفافًا. ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فإن جودة الهواء في المحافظة غير صحية، مما يعني أنه يجب على الأشخاص اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على سلامتهم.

يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 4 معتدلًا، وهو ليس بمستوى قلق كبير. وتتراوح هبات الرياح من 15 إلى 30 كم في الساعة، مما يعزز الشعور بالحرارة وسط الأهالي.

تتراوح نسبة الرطوبة في المحافظة من 19٪ إلى 37٪، وهي نسبة منخفضة تزيد من الجفاف والإحساس بالحرارة. وتسجل درجة التكثف حوالي 14 درجة مئوية، مما يشير إلى مدى انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

يبلغ الغطاء السحابي 0٪، مما يعني أن السماء صافية تمامًا دون وجود أي تشويش على أشعة الشمس. وتكون الرؤية المسافات البعيدة ضعيفة جدًا بحيث تصل إلى حوالي 1.6 كم فقط.

أما أقصى ارتفاع للسحاب في المنطقة، فيبلغ حوالي 9100 متر، مما يشير إلى عدم وجود تشكيلات سحابية كبيرة تؤثر على الأجواء.

على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والأحوال الجوية الجافة، يجب على الأهالي الانتباه واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال هذه الفترة.