الأحد 27 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. المواعيد وخطوات الاستعلام

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. يبحث عدد من الطلاب عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة، وذلك مع قرب انتهاء امتحانات دور ثان لطلاب الثانوية العامة، خلال الأيام الحالية، للالتحاق بـ المرحلة الثالثة لتنسيق القبول في الجامعات المصرية.

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خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023

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بدء امتحان الديناميكا في ملاحق الثانوية العامة 2023

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وصول امتحان ملاحق الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023، والرابط والخطوات.

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة عدد 118.605 طلاب وطالبات وهو العدد المتبقي من العدد الإجمالي الكلي لطلبة الثانوية العامة في هذا العام، حيث ستقدم لامتحانات العام الدراسي 763.206، وحضر منهم امتحانات الدور الأول عدد 759.676، وبلغ عدد الناجحين حوالي 598.723 بنسبة النجاح 78.81 %.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة في الدور الثاني، بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين أو بمدة أقل.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتائج امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2023، وكانت بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية عبر موقع بوابة مركز المعلومات الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،

اضغط هنــــــــــــا

من خلال الرابط التالي https://nategafany.emis.gov.eg/

ثم كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على كلمة بحث.

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