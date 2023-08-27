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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيوكاسل وليفربول.. موعد الموقعة المرتقبة بالدوري الإنجليزي

ليفربول ونيوكاسل
ليفربول ونيوكاسل

تنتظر جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع نيوكاسل يونايتد بنظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/2024.

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موعد مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي

ويدخل الفريقان المباراة وعينهما على حصد الثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة مثيرة وحماسية قبل انطلاقها.

وكان نيوكاسل قد حقق فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بنتيجة 5/1، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من البريميرليج.

بينما نجح ليفربول في تحقيق الفوز في المواجهة الماضية أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل تعادله مع تشيلسي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

موعد مواجهة نيوكاسل وليفربول     

تنطلق موقعة نيوكاسل أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة نيوكاسل أمام ليفربول على شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 12 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 8 برصيد 4 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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