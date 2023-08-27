وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن وافد برقم الإقامة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وهناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية، وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

-اختيار “خدماتي”.

-ثم يتم القيام بإدخال اسم المستخدم ورقم الإقامة.

-إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك في الشاشة الرئيسية.

-بعد ذلك يجب النقر على أيقونة “استعلام”.

-لتتمكن في النهاية من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بصلاحية الإقامة.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1445

أولاُ يجب التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

اختيار خدمة “الاستعلام عن موظف وافد”.

بعدها يجب القيام بإدخال جميع المعلومات التي تخص الموظف مثل “رقم جواز السفر، رقم الإقامة، رقم الحدود”.

كتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المطلوبة.

الضغط مباشرة على كلمة “بحث”.

لتتمكن في النهاية من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالموظف الوافد.