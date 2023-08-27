اجتماع مجلس اتحاد الأوراق المالية لتشكيل اللجان وتحديد الاستراتيجية

4 لجان رئيسية

يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وذلك لتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب قد تم تشكيله من 13 عضوا ممثلين كل فئات السوق، وذلك بعد أن تم اختيار أشرف سلمان رئيسا، وأحمد إكرام نائبا، عقب انتخابات أجريت بين أعضاء المجلس وحسمها «إكرام» لصالحه بعدد 9 أصوات، وحصل منافسيه بواقع كل مرشح صوتين.

يجرى المجلس اجتماعا عقب انتهاء المدة القانونية للطعون على الانتخابات، لتشكيل اللجان المتخصصة، حيث تتشكل اللجان النوعية من 4 لجان رئيسية، تتمثل فى لجنة شئون العضوية والتدريب، والكفاءة المهنية، لجنة الانضباط، والشكاوى، وكذلك لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار.

كما أجاز النظام الأساسى لمجلس الإدارة، تشكيل لجان أخرى متخصصة لممارسة أعماله، وتنص المادة «40» على أنه تختص كل لجنة من اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام، وفقا لخطة العمل السنوية التى يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.

كما تشكل كل لجنة من 5 أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، تتشكل من رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا، المستشار القانونى للاتحاد، عضوين من أعضاء الاتحاد، أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وتنظر اللجنة فى أى نزاع ينشب بين أعضاء الاتحاد حال موافقتهم على عرضه على اللجنة.