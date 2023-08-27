هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

يواصل مانشستر سيتي استعدادته لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي لتحقيق الفوز على شيفيلد، وذلك لتصدر المسابقة، بعد تعثر اَرسنال بالأمس أمام فولهام بالتعادل 2/2.

ويقود المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب برامول لين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

الوسط: رودري، كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

شيفيلد يونايتد والسيتي.. الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الموقعة التي يستضيفها ملعب برامول لين.

بينما تُذاع مواجهة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 TRK، وbeIN Sports 1 HD Premium.