في القاهرة والجيزة.. كيفية الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023-2024.. يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس في القاهرة والجيزة، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم سواء في القاهرة أو الجيزة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

في البداية يجب الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من هنا

يجب الدخول على خانة الاستعلام عن نتيجة التحويلات.

إدخال الرقم القومي للطالب.

النقر على أيقونة لظهور النتيجة أمامك.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة

في البداية الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هنا.

- اختر خانة الاستعلام عن نتيجة التحويل

- إدخال الرقم القومي للطالب.

النقر على أيقونة بحث، لظهور النتيجة.

التحويلات المدرسية

تجدرالإشارة إلى أنه التسجيل الإلكتروني يتم من خلال ولي الأمر فقط، وأن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط وذلك لجميع مراحل التعليم الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، وأنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط، ونبهت المديرية على أولياء الأمور التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيًا.