صحة الأقصر تصدر بيانًا توعويًا بأمراض الصيف

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن التوعية ضد أمراض الصيف، وهى الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتسممات الغذائية وأمراض الإسهال والأمراض المنقولة بواسطة البعوض.



وأضاف أنه يجب إتباع عدة خطوات منها يجب الإبتعاد عن أشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية، والامتناع عن الخروج وقت الذروة لعدم التعرض لحروق الشمس، وتناول السوائل بكثرة مثل الماء والفواكه الصيفية وتجنب لدغات البعوض وتقليل فرص تواجدها.



كما يجب استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، واستعمال المبيدات الحشرية الآمنة، واستخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس، منوهًا إلى تجنب تناول الطعام من الباعة الجائلين، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح باستمرار وغسيل الخضراوات والفواكه جيدًا.

وأيضا تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيًا، واستعمال الخزانات البلاستيكية، والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة، والتخلص من القمامة أولًا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها، والنظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار، والتخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.

وأكد أنه يجب التعامل مع الأعراض المرضية بعد التعرض للدغات البعوض فعند الشعور بأعراض مرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ينصح باستخدام مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الإسبرين أو الايبوبروفين، وشرب السوائل باستمرار، والراحة في حال زيادة حدة الأعراض يتم التوجه الى أقرب منشأة طبية حكومية لتلقي العلاج المناسب، يجب عدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها إلا عن طريق التوصية الطبية بواسطة المختصين فقط.