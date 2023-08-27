يوم رياضي لتكريم المحالين للمعاش بالمديرية المالية بالبحر الأحمر

نظمت المديريه الماليه بالبحر الاحمر احتفالية اليوم الرياضي والاجتماعي والثقافي للعام الثالث على التوالى بالمدينه الشبابيه بالغردقة بمشاركة العاملين وأسرهم بالمديرية والإدارات التابعة لها بكل مدن البحر الاحمر

وخلال الاحتفالية أقيم العديد من المسابقات الرياضيه و الترفيهية وتم توزيع الجوائز على الفائزين و تم تكريم المحالين للمعاش وهم عطيه احمد عطيه رئيس حسابات الفرع المالي ربيع فهيم مراقب مالي سفاجا و ممدوح ابو الوفا بالمراقبة الماليه بالقصير خالد ابو الحسن بالمراقبة الماليه بالقصير الزميل عبد الحميد رشدي

حضر الاحتفالية علاء عبد الحميد ابراهيم رئيس الاداره المركزيه مدير المديريه الماليه بالبحر الاحمر ولفيف من الزملاء والزميلات واسرهم في جو ساده الحب والمحبه بين اسره العاملين بالمديرية المالية

وقال المحاسب علاء عبد الحميد مدير المديرية الماليه بالبحر الأحمر ،أن الاحتفال بقدامي العاملين الذين بلغوا سن التقاعد أمر مهم لتوثيق الصلة بين العاملين، بحيث يتذكر الجيل الحالي من سبقوهم في الخدمة واستفادوا من خبراتهم فى إنجاز أعمالهم

وأكد مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر ، أنه يدرك أهمية العلاقات الإنسانية الراقية بين الزملاء وتأثيرها الإيجابي فى خلق بيئة عمل تحفيزية

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال

الاحتفال